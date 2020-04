Influencer muore durante intervento chirurgia: aperta inchiesta a Bari

di ect

Milano, 11 apr. (LaPresse) - La procura di Bari ha aperto un'inchiesta sulla morte della 37enne Alessia Ferrante avvenuta ieri pomeriggio durante un intervento di chirurgia plastica in un ambulatorio privato a Monopoli. La vittima è una influencer, nota nel campo della medicina estetica e laser. Solo l'autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Verosimilmente, per i carabinieri che indagano sul caso la donna avrebbe perso i sensi nel corso dell'operazione, senza più riprendersi. Il pm di turno Gaetano de Bari ha disposto il sequestro della struttura.

