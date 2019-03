Infiltrazioni della 'ndrangheta: sciolta l'Azienda sanitaria di Reggio Calabria

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per 'ndrangheta e l'affidamento della gestione a una Commissione straordinaria composta dal dottor Giovanni Meloni, dalla dottoressa Maria Carolina Ippolito e dal dottor Domenico Giordano. Lo comunica in una nota la prefettura di Reggio Calabria, precisando che "nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento con la firma del Presidente della Repubblica", il prefetto Michele di Bari ha disposto la sospensione dell'Organo di direzione generale della predetta Azienda, ai sensi dell'art. 143, comma 12 del decreto legislativo 18 agosto 267, e ha incaricato della gestione provvisoria dell'Ente la predetta Commissione Straordinaria. Da tempo si vociferava di un imminente scioglimento dell'Asp per infiltrazioni mafiose.



