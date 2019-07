Infermiera killer, Corte Appello conferma condanna a 30 anni per Taroni

di bdr/ect

Milano, 3 lug. (LaPresse) - I giudici della Corte d'Assise e d'Apello di Milano hanno confermato la condanna a 30 anni per Laura Taroni, l'infermiera dell'ospedale di Saronno condannata per aver ucciso con un sovradosaggio di farmaci il marito e la madre. Anche in primo grado Taroni, che ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato, era stata condannata a 30 anni.

(Segue)

