Indossò maglietta 'Auschwitzland' a Predappio: multa di 9mila euro per l'attivista

"Il decreto penale del tribunale di Forlì ha condannato Selene Ticchi, per la maglietta indossata a Predappio il 28 ottobre scorso, a quattro mesi di reclusione commutati in 9mila euro di multa più 50. Totale: 9.050" euro. Lo annuncia l'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) sui social facendo riferimento alla maglietta con la scritta 'Auschwitzland' indossata dalla donna durante la manifestazione per la commemorazione della Marcia su Roma a Predappio (Forlì). "Si tratta dunque - prosegue l'associazione - di una sentenza che dà ragione all'Anpi nazionale e a tutti coloro che hanno denunciato il reato, una sentenza che rispetta le leggi vigenti, a cominciare dalla legge Mancino, e rispetta la XII disposizione finale della Costituzione che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista".

Il decreto penale del tribunale di Forlì ha condannato Selene Ticchi, per la maglietta indossata a Predappio il 28 ottobre scorso, a quattro mesi di reclusione commutati in 9.000 euro di... https://t.co/prTYfNfYMp — A.N.P.I. Nazionale (@Anpinazionale) 28 febbraio 2019

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata