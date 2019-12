Indagine internazionale smaschera chat pedopornografiche: arresti

di mrc/ect

Milano, 11 dic. (LaPresse) - Un'operazione internazionale di polizia ha smascherato una chat dai contenuti pedopornografici. L'indagine, su gruppi criptati di messaggistica istantantea, è stata condotta dalla policia nacional spagnola e dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online della polizia italiana. Avviata nel 2018, ha portato ad arresti e perquisizioni in Spagna, Italia, Francia e Regno Unito. L'età delle persone finite in manette è in media di 22 anni e molti degli indagati sono minorenni.

