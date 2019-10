Incidenti di bus urbani a Roma e a Milano: feriti in entrambe le città

Doppio incidente che ha coinvolto mezzi pubblici a Roma e a Milano questa mattina che ha coinvolto un bus di linea. Nella capitale in via Cassia all'altezza del mumero 481 . Un bus della linea 301, per cause ancora imprecisate, è andato a finire contro un albero. Oltre trenta persone sono rimaste ferite nell'incidente che ha coinvolto un bus a Roma, sulla via Cassia. Ventinove i feriti già trasportati in diversi ospedali, nove dei quali in codice rosso, mentre per altre sei persone i soccorritori stanno valutando se eseguire un ricovero. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita, a cominciare dall'autista, che sarà sottoposto ad esami tossicologici

Nel capoluogo lombardo poco prima delle otto in via Pietro Giordani a Milano un'auto si è scontrata con un bus dell'Atm, vuoto in quel momento. Coinvolte sei persone: un donna di 42 anni trasportata in codice rosso al Policlinico, un'altra donna 42 anni e due bimbi di 5 e 6 anni in codice giallo al San Carlo e autista del pullman, in codice verde al San Paolo. Sul posto diversi mezzi del 118.

