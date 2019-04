Incidente sul lavoro, muoiono due operai alle porte di Milano

Incidente sul lavoro a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Due operai di circa 45 anni, dipendenti di una ditta d'appalto, sono morti mentre lavoravano lungo la massicciata della ferrovia, presumibilmente schiacciati da una lastra in seguito al crollo di una parte che stavano costruendo. Sul posto (tra Locale Triulzi e Villarmaggiore, sono intervenute le ambulanze del 118 e l'elisoccorso. Indagano i carabinieri.

La circolazione lungo la linea Milano - Tortona (Alessandria) è sospesa dalle 12.05 per permettere i rilievi dell'autorità giudiziaria, in seguito a un incidente le cui cause sono in corso di accertamento. Lo comunica Ferrovie dello Stato.

