Incidente su una piattaforma Eni al largo di Ancona: un disperso in mare

La gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in acqua. Due feriti

Incidente sulla piattaforma Barbara F, a circa 60 km al largo di Ancona. Secondo quanto reso noto da Eni, la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell'imbarcazione. Al momento, l'operatore della gru caduta in acqua risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso.

