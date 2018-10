Incidente metro a Roma, Campidoglio: "Undici milioni in bilancio 2018-2020 per scale mobili"

Rimane chiusa la fermata metro Repubblica, a Roma, dove mercoledì sera un tratto della scala mobile ha ceduto provocando 24 feriti. La polizia ha sequestrato tutta l'area della stazione perché la zona sarà oggetto di verifiche. La procura ha aperto apre un fascicolo per lesioni colpose, per ora a carico di ignoti. Il cedimento è avvenuto mentre un gruppo di tifosi russi in viaggio verso lo stadio Olimpico saltava sulle scale. Già al lavoro sul fascicolo il pm Francesco Dall'Olio che attende da soccorritori e forze dell'ordine le prime informative sul caso. Gli inquirenti dovranno stabilire se la scala abbia ceduto perché danneggiata dal comportamento dei passeggeri o se l'usura sia stata la causa del cedimento.

Nel frattempo il Campidoglio fa sapere che le risorse per la manutenzione della metropolitana, compresi ascensori e scale mobili, sono già state previste nel bilancio 2018-2020. "In merito a notizie di stampa sulla richiesta del 2015 di intervento manutentivo da parte di Atac a Roma Capitale, l'amministrazione precisa di aver messo a Bilancio 2018-2020 circa 11 milioni di euro per manutenzione e sostituzione di scale mobili e ascensori delle metropolitane per rispondere alle esigenze e necessità primarie dell'azienda dei trasporti. Inoltre 18 milioni di euro per la sostituzione di ruote e deviatoi della Metro A, così come 425 milioni di euro destinati alle infrastrutture delle metro e all'acquisto di nuovi treni. Queste le risorse impiegate a servizio della sicurezza delle metropolitane di Roma", spiega in una nota l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.

"La sicurezza del trasporto pubblico della Capitale è nostra priorità. Per rispondere alle esigenze dell'azienda ad agosto 2016 abbiamo impiegato 18 milioni per la sostituzione delle ruote dei treni e dei deviatoi sulla Metro A, indicati da Atac come urgenza primaria - aggiunge - A maggio 2017 l'amministrazione ha poi lavorato per compilare e redigere schede e progetti per il restyling delle metro e il rinnovo dei binari, documentazione presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo di 425 milioni di euro".

"Nel frattempo - ribadisce - abbiamo messo a Bilancio 2018-2020 risorse per un importo di 11 milioni di euro per la sostituzione e manutenzione di 22 scale mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori delle metro. Interventi per cui Atac sta predisponendo gli atti di gara. I lavori saranno effettuati nel 2019".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata