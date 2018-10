Incidente metro, Raggi: "Esprimo la solidarietà della città di Roma ai feriti"

"Siamo venuti qui per capire cosa sia successo. Da dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stessero saltando e ballando sulle scale, però adesso dobbiamo capire. So che Atac ha avviato un indagine nel frattempo esprimo a nome della città di Roma solidarietà e vicinanza ai feriti e la città di Roma è a disposizione delle loro famiglie per tutto ciò che può servire in questo momento". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivando in piazza della Repubblica dopo il cedimento della scala mobile che ha provocato una ventina di feriti.