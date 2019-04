Inchiesta sanità in Umbria, la ministra Grillo manda una task forxe negli ospedali della regione

Durante la riunione dell'unità di crisi permanente che si è svolta sabato pomeriggio al Ministero della Salute, è stata analizzata la situazione che si è venuta a creare in seguito alla bufera giudiziaria che ha investito l'Umbria. Senza sostituirsi in alcun modo alla magistratura, il Ministero invierà nelle prossime ore una task force composta da tecnici della Salute, ISS, Agenas, NAS per verificare il pieno rispetto del piano nazionale anticorruzione e delle disposizioni dell'Anac.

Tra i suoi compiti ci sarà anche una ricognizione straordinaria dei livelli di qualità erogati presso tutti i reparti delle strutture ospedaliere coinvolte.La ministra Giulia Grillo ha dichiarato: "Ho scritto alla Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, per assicurare ampia disponibilità a collaborare per individuare le migliori competenze professionali per la sostituzione dei vertici aziendali oggetto delle misure cautelari".

Grillo ha continuato: "I medici e gli infermieri non devono rispondere alla logica della politica, lunedì farò azione politica forte e scriverò ai presidenti di Camera e Senato per chiedere che venga calendarizzata la proposta di legge del Movimento 5Stelle riguardante la modifica completa delle nomine nella sanità..

Venerdì sono finiti infatti ai domiciliari il segretario regionale del Partito democratico ed ex sottosegretario all'Interno, Gianpiero Bocci, l'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, e il dg dell'ospedale, Emilio Duca. Stesso provvedimento per il direttore amministrativo. Indagata la presidente della Regione, Catiuscia Marini. L'inchiesta, condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla Procura di Perugia, è stata aperta con ipotesi di reato che vanno dall'abuso di ufficio alla rivelazione del segreto d'ufficio, dal favoreggiamento al falso. Nel mirino è finito un concorso per dirigenti nell'Azienda sanitaria di Perugia.

