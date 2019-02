Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria). Muore un migrante

Le fiamme, scoppiate nella notte, hanno distrutto una quindicina di baracche. Nella stessa struttura, in diversi inncendi, erano morte altre due persone

Un incendio è divampato la notte tra venerdì e sabato nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Una persona, secondo quanto si apprende, è morta. Si tratterebbe di un senegalese di 35 anni. Sul caso indagano polizia e carabinieri. Le fiamme si sono propagate tra le abitazioni di fortuna.

L'incendio è scoppiato verso la mezzanotte e ha distrutto una quindicina di baracche. Altrettante persone si sono ritrovate senza tetto. E' quanto si apprende da una nota della prefettura. Sono in corso le indagini per accertare cause e modalità. I quindici migranti rimasti senza un tetto sono stati prontamente ricoverati presso la nuova tendopoli gestita dal Comune di San Ferdinando, e grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco, il cui presidio è all'esterno del campo, e delle forze dell'ordine è stato possibile contenere ulteriori, gravi effetti.

E' la terza vittima di roghi divampati nella baraccopoli in poco più di un anno. Il 27 gennaio 2018 le fiamme avevano causato la morte di Becky Moses, 26enne nigeriana, mentre il 2 dicembre scorso a perdere la vita era stato Surawa Jaiteh, gambiano di 18 anni. Nella stessa baraccopoli viveva Soumaila Sacko, il sindacalista 29enne dell'Usb originario del Mali ucciso a fucilate il 2 giugno 2018 nelle campagne di San Calogero, nel Vibonese..

Il prefetto Michele di Bari ha immediatamente convocato per le 6 di questa mattina una riunione di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso la sede del Comune di San Ferdinando, con il questore Raffaele Grassi, il comandante provinciale della guardia di finanza, Flavio Urbani, il vice comandante dell'Arma dei carabinieri, Stefano Romano, il sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, il rappresentante di vigili del fuoco, Carmelo Triolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata