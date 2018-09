Incendio nel Pisano, fuga dalle fiamme sul Monte Serra

Centinaia di persone, almeno 700, hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa dell'incendio di origine dolosa che nella notte ha colpito il Monte Serra nel Pisano. Per spegnere le fiamme, che hanno già divorato 600 ettari di bosco, sono in azione anche 2 Canadair che hanno potuto alzarsi in volo con grave ritardo a causa dei venti molto forti. Il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato il decreto che attiva lo stato di emergenza regionale. Le immagini pubblicate dai Vigili del Fuoco.