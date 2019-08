Incendio in un capannone di rifiuti nel Biellese

Maxi incendio in un capannone di rifiuti nel Biellese, a Gaglianico, scoppiato alle 5 del mattino di lunedì 12 agosto. Sono in corso i rilevamenti dell'Arpa sulla qualità dell'aria, considerato che nei capannoni è stoccato materiale plastico. Firmata un'ordinanza che impone la chiusura delle finestre per il fumo. L'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco.