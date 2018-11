Incendio in galleria ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno: 5 operai feriti

La causa del rogo sarebbe da attribuire all'esplosione di una bombola, utilizzata per le attività manutentive

Un incendio nella galleria Santa Lucia, sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno, è divampato alle 2.35 di questa notte, nell'ambito di interventi di manutenzione programmati durante la sospensione della circolazione ferroviaria. Cinque operai sono rimasti feriti. Lo comunica Ferrovie dello Stato in una nota, precisando che la causa del rogo sarebbe da attribuire all'esplosione di una bombola, utilizzata per le attività manutentive, che ha coinvolto un mezzo d'opera della ditta Salcef che opera per conto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco. Rfi, che "esprime solidarietà ai lavoratori coinvolti", sta approfondendo la dinamica dell'accaduto.

La circolazione dei treni tra Salerno e Bivio Santa Lucia è sospesa. I collegamenti regionali Salerno-Caserta sono garantiti da servizi sostitutivi con autobus. Autobus anche tra Salerno e Nocera Inferiore a integrazione del servizio metropolitano Salerno-Napoli Campi Flegrei. I treni Intercity percorrono l'itinerario alternativo via Cava de' Tirreni. I convogli AV avranno origine o fine corsa a Napoli Centrale. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono impegnate negli interventi di ripristino dell'efficienza dell'infrastruttura, danneggiata dalle fiamme.

