Incendio in aeroporto a Ciampino: riaperto lo scalo

Sono riprese le attività all'aeroporto di Ciampino dopo la temporanea evacuazione dovuta a un incendio. Al momento funziona regolarmente l'Aviazione Generale e tutta l'area degli arrivi. Resta ancora interdetta solo la zona delle partenze, in seguito all'odore di fumo proveniente da un'area interrata utilizzata come magazzino e in gestione alla ditta esterna Ecofast.

Il principio di incendio è stato spento da vigili del fuoco in meno di un minuto, . I passeggeNessuno è rimasto ferito. ri e il personale sono stati fatti evacuare e radunare nel piazzale esterno dello scalo intorno alle 8.30 del mattino, come segnalato da molti utenti sui social.

