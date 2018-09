Imperia, medico legale ucciso a Sanremo: arrestato un uomo

di lrs

Milano, 27 set. (LaPresse) - Un medico legale, Giovanni Palumbo, è stato ucciso a coltellate vicino al suo studio, nel centro di Sanremo, in provincia di Imperia. I carabinieri hanno già arrestato un uomo, di nazionalità italiana, sospettato di essere l'assassino. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. Indagini in corso dei militari dell'Arma, intervenuti insieme al 118. È successo poco dopo le 18, in via Fratti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata