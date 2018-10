Matrimoni di convenienza tra migranti e italiani: arrestato il sindaco di Riace

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e affidamento diretto e fraudolento del servizio di raccolta dei rifiuti. Con queste accuse la guardia di finanza ha disposto gli arrestati domiciliari per Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, e il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem. ​​​

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato immediatamente la npotizia su Twitter: "Chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati".

La misura cautelare rappresenta l’epilogo di approfondite indagini, dell’operazione denominata “Xenia”, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Locri, svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria al Comune di Riace, per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico.

Nel corso dell'indagine è emersa la particolare spregiudicatezza del sindaco, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, nell'organizzare veri e propri matrimoni di convenienza tra cittadini riacesi e donne straniere, al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano. Il sindaco e la compagna avevano architettato diversi espedienti per aggirare la norma per ottenere l'ingresso in Italia. Significativi i dialoghi intercettati dalla guardia di finanza.

In un caso Lucano, in merito all'illecita organizzazione del matrimonio di una cittadina straniera cui era già stato negato per tre volte il permesso di soggiorno, dice: "Io la carta d'identità gliela faccio ... io sono un fuorilegge, sono un fuorilegge, perché per fare la carta d'identità io dovrei avere un permesso di soggiorno in corso di validità ... in più lei deve dimostrare che abita a Riace, che ha una dimora a Riace, allora io dico così, non mando neanche i vigili, mi assumo io la responsabilità e gli dico va bene, sono responsabile dei vigili ... la carta d'identità tre fotografie, all'ufficio anagrafe, la iscriviamo subito …". E ancora: "Sai qual è secondo me l'unica strada percorribile, volendo spremere le meningi, che lei si sposa! come ha fatto Stella ... Stella si è sposata con Nazareno, io sono responsabile dell'ufficio anagrafe, il matrimonio te lo faccio immediatamente ... con un cittadino italiano".

Il comune di Riace (1726 abitanti in provincia di Reggio Calabria) negli anni è diventato simbolo dell'integrazione dei migranti. Ha iniziato la sua politica di accoglienza nel 2004 e quattordici anni dopo seimila persone provenienti da venti Paesi popolano il centro storico. Tutto il borgo e la sua economia ne hanno risentito positivamente. Sono stati creati laboratori artistici (tessuti, ceramica), i migranti fanno la raccolta differenziata dei rifiuti e per il Comune lavorano circa ottanta mediatori culturali che aiutano e sostengono i progetti. Dal 2016, però, i fondi del Viminale sono stati bloccati e il sindaco è stato indagato per truffa aggravata. Lui si è sempre difeso: “So quello che ho fatto e di certo non mi sono arricchito, qui si sta giocando con la vita di molte persone”.

