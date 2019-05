Imbrattata con letame la fontana di Ontani a Vergato. Il sindaco: "Non ci intimidiscono"

Letame sulla fontana di Luigi Ontani a Vergato (Bo) e sul municipio comunale. A darne notizia è il sindaco Massimo Gnudi, che su Facebook scrive: "Questa notte qualche delinquente oscurantista ha imbrattato di letame la fontana di Luigi Ontani e il municipio comunale. Contiamo che gli inquirenti sappiano trovare gli autori di questo gesto vile e vigliacco, anche utilizzando le tecnologie di videosorveglianza".

La fontana realizzata dall'artista era stata oggetto di polemiche dopo le critiche del senatore leghista Simone Pillon e di cattolici oltranzisti che accusano l'opera di avere un carattere satanico. La scultura rappresenta un fauno che simboleggia il fiume Reno che porta sulle spalle un putto e il torrente Vergatello, con un Tritone che rappresenta l'Appennino.

"Avevamo paventato il rischio che chi semina odio poi raccoglie violenza, purtroppo ne abbiamo avuto conferma. A queste persone rispondiamo che non hanno offeso solo un'artista. Hanno offeso un'interà comunità. Ma Vergato non si lascerà intimidire. Oggi pomeriggio alle 18 un corteo silenzioso dalla piazza Capitani della Montagna si muoverà verso la Stazione per chiedere di mettere giù le mani dal nostro patrimonio artistico", aggiunge il sindaco eletto nelle fila del centrosinistra.

"Invitiamo a partecipare tutti quelli che hanno a cuore la libertà di espressione. Qualunque sia l'orientamento politico o religioso o il gusto personale artistico, invitiamo tutti ad una risposta civile. Non stiamo difendendo solo l'arte, stiamo difendendo la democrazia", dice il sindaco nel suo appello.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata