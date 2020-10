Il tempo previsto per venerdì 2 ottobre

Maltempo in gran parte del Nord e sull’alta Toscana, con piogge, rovesci anche forti e insistenti specialmente in Piemonte, alta Lombardia, Liguria e Nord-Est; Cielo parzialmente nuvoloso nel resto del Centro e in Sardegna; più soleggiato lungo le coste del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con solo qualche pioggia in Salento. Temperature in generale aumento nei valori minimi