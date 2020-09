Il tempo previsto per venerdì 25 settembre

Nuvole in gran parte d’Italia ma, almeno al Sud, con spazio per qualche momento soleggiato. Piogge sparse su tutto il Nord, regioni tirreniche, zone interne del Centro e Isole Maggiori, anche di forte intensità, specie all’estremo Nordest, Lazio, Campania e Sardegna. Temperature massime in sensibile calo, specie al Centro-Nord.