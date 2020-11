Il tempo previsto per venerdì 12 novembre

Tempo in prevalenza soleggiato su Alpi, Prealpi e anche in Calabria e Sicilia. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d’Italia: qualche debole pioggia su Toscana e Campania. Temperature senza grandi variazioni e sempre oltre le medie stagionali. Venti in generale di debole intensità; mari calmi o poco mossi.