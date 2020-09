Il tempo previsto per venerdì 11 settembre

Sole e nuvole al Nordovest, Alpi Orientali, gran parte del Centro, Calabria e Isole Maggiori, con isolati rovesci e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Alta Lombardia, Alto Adige, Appennino Centrale, Sicilia e Sardegna. In serata piogge in esaurimento quasi dappertutto. Temperature in generale stazionarie o in lieve calo.