Il tempo previsto per sabato 29 agosto

Resisterà il sole su gran parte del Centro-Sud e Isole Maggiori. Qualche schiarita è prevista anche in Romagna e sull'Emilia orientale. Al Nord-Ovest, sulla Toscana settentrionale e sul resto delle regioni di Nord-Est cielo nuvoloso. Temperature: in lieve calo in Liguria e sul Piemonte; in aumento altrove; clima molto caldo sulle isole e sulla penisola.