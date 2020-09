Il tempo previsto per sabato 19 settembre

Un po’ di nuvole all’estremo Nordovest, Calabria e Sicilia Orientale, con isolatirovesci o temporali su Alpi Occidentali e rilievi calabresi. In prevalenza bello nel resto d’Italia. Temperature massime nel complesso stazionarie o in lieve diminuzione, comunque ancora in generale oltre la norma.