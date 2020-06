Il tempo previsto per sabato 13 giugno

Al mattino nuvole, alternate a momenti di sole, al Nordovest, regioni centrali tirreniche, Campania e Isole, con qualche pioggia su Piemonte, Liguria e Sardegna; soleggiato altrove. Nel pomeriggio nubi in aumento su gran parte del Centro-Nord: isolati rovesci e temporali su Nordovest, Trentino, Alto Adige, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese e Sardegna, in estensione in serata anche a Emilia Orientale, Romagna e resto del Centro. Temperature massime quasi dappertutto in lieve aumento. Venti deboli meridionali, con locale rinforzo nei mari di ponente.