Il tempo previsto per lunedì 26 ottobre

Nubi al Nord con piogge a tratti intense su Alpi e Nord-Ovest e locali temporali in Liguria. Dal pomeriggio piogge e locali rovesci anche su Veneto, Friuli, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna. Sereno sulle altre regioni. Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, stazionarie o in lieve rialzo altrove