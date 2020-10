Il tempo previsto per giovedì 8 ottobre

Situazione in miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nuvola in transito all’estremo Sud e in Sicilia e qualche velatura di passaggio sul Friuli Venezia Giulia e sulle Alpi. Temperature minime in calo, massime stazionarie e con valori in linea con le medie stagionali.