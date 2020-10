Il tempo previsto per giovedì 22 ottobre

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord-Ovest, con deboli piogge. Nuvolosità variabile sulle regioni di Nord-Est e sulla Toscana. Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in ulteriore generale aumento, intorno o poco oltre 25 gradi al Centro-Sud, fino a sfiorare i 30 sulla Sardegna.