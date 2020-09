Il tempo previsto per domenica 13 settembre

Situazione in miglioramento sulle Isole Maggiori, con ampie schiarite soprattutto in Sardegna. Nel resto d’Italia soleggiato, con qualche annuvolamento sulle zone montuose del Nord. Temperature in rialzo nelle due isole maggiori, senza grandi variazioni altrove. Venti generalmente deboli.