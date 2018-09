Il silos di Prosecco esplode come una bottiglia

Il silos è troppo piccolo per contenere tutto il mosto e così esplode, riversando per terra 30 mila litri di vino. Accade a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso: il video, pubblicato da Treviso Today quattro giorni fa, ora è virale. Sul web gli utenti si disperano per lo spreco: "Notizia atroce per un veneto", commenta uno di loro a cui fa eco un altro che invita a organizzare "una task force" per rimediare. A suon di bicchieri da riempire, naturalmente