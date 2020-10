Il Papa favorevole alle unioni civili per coppie gay

(LaPresse) - Il Papa, intervistato per il lungometraggio 'Francesco', presentato alla Festa del Cinema di Roma, per la prima volta nel suo pontificato si è detto favorevole alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il "sì" di Bergoglio è arrivato a metà della pellicola, che approfondisce i temi a lui più cari , come l'ambiente, la povertà, i migranti e le disuguaglianze. "Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili", le parole di Bergoglio che quando era arcivescovo di Buenos Aires, aveva approvato le unioni civili per le coppie gay come alternativa ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.