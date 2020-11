Il mondo dello spettacolo rende omaggio a Proietti: le lacrime dei colleghi alla camera ardente

(LaPresse) Da Marisa Laurito a Enrico Brignano, da Simona Marchini a Rodolfo Laganà: per tutto il giorno è mesto via vai di personaggi dello spettacolo alla clinica Villa Margherita di Roma, dove la notte scorsa si è spento, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, l'attore Gigi Proietti. “Gigi non c'è più, basta. Non ho niente altro da dire”, ha detto in lacrime Laganà. “Un maestro di vita e di sentimento. Oggi ho solo dolore e Roma perde un simbolo grandissimo”. Di amicizia straordinaria parla anche Simona Marchini: “Ci mancherà tanto ma Gigi non finirà mai”, conclude.