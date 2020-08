Il maltempo flagella l'Alto Adige: esonda l'Isarco, evacuate Chiusa ed Egna

Domenica difficile per il maltempo in Alto Adige. Nella provincia di Bolzano per l'esondazione del fiume Isarco, la Protezione civile ha deciso di evacuare per precauzione i comuni di Chiusa ed Egna. Numerose frani hanno interrotto strade provinciali e statali. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE