Il maltempo continua, forti piogge al nord: è allerta arancione a Torino per la piena del Po

Il maltempo non dà tregua all'Italia, raggiunta dalla perturbazione numero 2 di novembre. Oggi piogge e temporali interessano il nord, la Sardegna e, a fine giornata, le regioni tirreniche: fenomeni intensi e rischio di nubifragi soprattutto su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte. Mercoledì 7 novembre tempo ancora molto instabile, venerdì arriverà la perturbazione numero 3 di novembre. "L'Italia è stata raggiunta da una nuova perturbazione, la numero 2 di novembre. Tra oggi e mercoledì il maltempo insisterà su diverse aree del Paese, con le piogge che si concentreranno soprattutto al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. La pioggia cadrà anche in forma di rovescio o temporale - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - e potrebbe rivelarsi localmente intensa. Dopo un parziale miglioramento atteso per la giornata di giovedì, più evidente sulle Isole e al Centro-Sud, la perturbazione numero 3 di novembre investirà l'Italia tra venerdì e sabato, interessando soprattutto le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna. Durante tutta la settimana le temperature rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali, piuttosto miti per il periodo".

Allerta arancione a Torino per la piena del Po - La Protezione civile della Città di Torino è in stato di allerta per le condizioni del tempo e per le conseguenze sulla piena del Po. La situazione meteo idrogeologica in città, secondo le previsioni offerte dall'Arpa, è ora in codice giallo (bassa criticità) mentre le previsioni della piena del Po sono in codice arancione (moderata criticità). Un'allerta moderata, dunque, di vigilanza ma senza particolari preoccupazioni. Al momento sono chiuse le aree lungo i fiumi tra corso Regina Margherita e Moncalieri, tutti i percorsi ciclabili e le attività socio-ricreative, compreso il Borgo Medievale, sono chiusi per precauzione. Il monitoraggio della Protezione civile è più attento sull'area del Fioccardo e del torrente Sappone, dove alcune abitazioni sono più a rischio. Agli abitanti è stato consigliato di mettere al sicuro gli oggetti e gli automezzi posti in seminterrati o ai piani terra.

A Torino apre sala operativa della protezione civile - Il centro funzionale della Regione Piemonte ha messo in allerta arancione (codice 2, moderata criticità) per le valli Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone, Susa, Chisone, Pellice, Po; in allerta gialla (codice 1, ordinaria attenzione) pianura settentrionale, pianura e colline torinese, e pianura cuneese. La Città metropolitana di Torino apre quindi nel pomeriggio la sala operativa di protezione civile: sorvegliati speciali torrenti e fiumi, a cominciare dalla piena del Po (monitorato già dai giorni scorsi) in crescita anche nelle prossime ore (ma già in forte decrescita a monte di Carignano alle 14), così come i torrenti Pellice, Orco e Ghiandone. Esondazioni sono possibili in tutte le zone interessate dall'allerta arancione, mentre nelle altre non sono da escludersi locali allagamenti. Sul territorio della Città metropolitana la viabilità non ha subito particolari problemi: chiuso il guado di Zucchea, a Faule la sp149 per i livelli di guardia del Po, e a Porte il Ponte Palestro. Due le frane finora segnalate, a Balangero e Monasterolo di Lanzo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Molti Comuni stanno aprendo i centri operativi comunali per monitorare la situazione.

Nel complesso, la situazione, pur non essendo di massima allerta, impone ai cittadini la massima prudenza; la protezione civile metropolitana invita a: "limitare i trasferimenti al minimo necessario; evitare i sottopassi; togliere le auto dai parcheggi sotterranei e parcheggiarle al sicuro prima dell'intensificarsi delle piogge; analogamente non sostare nei locali sotterranei e togliere ciò che va riposto all'asciutto quando non piove". "I cittadini nelle zone a più alto rischio - precisa la protezione civile - sono invitati a seguire i media per tenersi aggiornati sull'evoluzione della situazione e a seguire le indicazioni dei loro sindaci, ai quali vanno comunicate le eventuali criticità".

A Milano piogge forti e allerta arancione per Seveso e Lambro - Prosegue l'ondata di maltempo e il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti, anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni sono previsti essere più intensi tra la serata di oggi, martedì 6 novembre, e la prossima notte. Attenuazione del maltempo a partire dalla mattinata di domani, mercoledì 7, in estensione entro il pomeriggio. Il Comune ha quindi disposto l'attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, a partire dalle ore 18 di oggi presso la sede di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza e i fiumi Seveso e Lambro restano sorvegliati speciali. Viene attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM. Allertato anche AIPO per definire l'eventuale attivazione dello scolmatore di Palazzolo.

Ancora allerta gialla sulla Sardegna occidentale per rischio idrogeologico localizzato e rischio idraulico nelle zone di zone di Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Gallura, Logudoro. Lo comunica la Protezione Civile con una nota.

