Il Giornale Radio del Pomeriggio, lunedì 27 aprile

Sergio Mattarella esprime la sua vicinanza a studenti e insegnanti che devono subire la chiusua delle scuole fino a fine anno a causa del coronavirus. "Le scuole chiuse sono una ferita per tutti, soprattutto per ragazzi e docenti e per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità", ha spiegato il capo dello Stato che poi si è rivolto agli studenti: "Forse non avreste mai immaginato che poter uscire per andare a scuola costituisse un esercizio di libertà. La fase 2 annunciata ieri sera dal premier Conte non piace alla Lombardia. "Ci sono tante regole da limare", ha spiegato il governatore Fontana che chiede la ripertura di alcune attività commerciali, anche in maniera contingentata e l'obbligo delle mascherine. In Veneto arriva l'ok da oggi del presidente Zaia agli spostamenti per attività motorie e da domani verso le seconde case. Commercianti furiosi per il prezzo massimo fissato delle mascherine chirurgiche dal governo in 50 centesimi. "Molte aziende hanno bloccato vendite e ordini, è una cifra che non sta né in cielo né in terra", spiega Confcommercio. Intanto l'esecutivo ha trovato l'intesa per il rimborso alle farmacie che hanno acquistato le mascherine a prezzi più alti Un poliziotto di 37 anni ha perso la vita, a Napoli, in seguito ad uno scontro tra la sua auto di servizio e quella utilizzata da tre rapinatori, che erano in fuga dopo aver tentato un assalto ad un bancomat. I rapinatori non si sono fermati all'alt e hanno colpito in pieno l'auto della Polizia. Due malviventi sono rimasti feriti, il terzo è in fuga. Boris Johnson torna a parlare dopo essere guarito dal coronavirus e chiede prudenza ai suoi concittadini. "Non allentiamo le misure perché un secondo picco può essere un disastro, anche economico", ha spiegato il premier britannico. Il calcio. Claudio Lotito dice sì a una gara secca come spareggio con la Juventus per assegnare lo scudetto in caso non si riesca a completare la stagione. "Lo accetterei", ha detto il presidente della Lazio che dice no ai playoff con anche Inter e Lazio. "Non sarebbero equi - ha aggiunto - l'Inter ha 8 punti meno di noi i bergamaschi 14".