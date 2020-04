Il Giornale Radio del Pomeriggio, domenica 19 aprile

Continua la frenata del contagio e della gravità dei malati di coronavirus in Italia. A testimoniarlo i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile che evidenziano un calo dei ricoverati soprattutto nelle terapie intensive che da ieri sono 98 in meno. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2128 nuovi guariti mentre i decessi sono, purtroppo, ancora alti: 433 in più per un totale di 23660 da inizio emergenza. Sono invece 50.708 i tamponi effettuati. Scontro acceso fra Lombardia e Lazio sulle residenze sanitarie assistite. Fontana sostiene che una delibera simile a quella lombarda "era stata presa dal Lazio" e parla di attacco diretto all'organizzazione lombarda e a lui come rappresentante di una certa parte politica. Immediata la replica di Zingaretti che parla di bufala. "Fontana non mistifichi", tuona l’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato. È troppo presto per iniziare la fase due. A dirlo è Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e membro dell'Oms secondo cui i "numeri di alcune regioni sono quelli di una fase uno ancora in atto”. "Una seconda ondata non ce la possiamo permettere", ha detto Ricciardi. Femminicidio a Truccazzano, nel milanese. La vittima, una donna di 47 anni, è stata uccisa dal compagno con un colpo di fucile alla testa mentre dormiva. Lei voleva chiudere la relazione ma da circa due settimane aveva deciso di ospitarlo per effetto dell’isolamento imposto dall’emergenza coronavirus. Superata l’emergenza coronavirus c’è il rischio che ci colpisca un virus ancora peggiore: quello dell’egoismo indifferente. Questo il monito di Papa Francesco durante l’omelia della Messa a Santo Spirito. "Non pensiamo solo ai nostri interessi", ha detto Bergoglio che ha aggiunto: "Non dimentichiamo chi è rimasto indietro". Dichiarazione d’amore di Zaniolo ai tifosi della Roma. "Il mio intento è rimanere qui a lungo e diventare una bandiera giallorossa", ha dichiarato il talento giallorosso che su Totti ha aggiunto: "È ineguagliabile, idolo di una città intera".