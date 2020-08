Il ghiacciaio si scioglie, evacuazione in Val Ferret

Ordine di evacuazione in Val Ferret, nella conca a nord di Courmayeur, in Valle d'Aosta. La decisione per via del rischio di crolli legati allo scioglimento del ghiacciaio Planpincieux. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto l'evacuazione delle zone rosse e gialle (una trentina di abitazioni circa), il divieto di accesso nelle stesse e l'utilizzo di una strada alternativa della Montitta.