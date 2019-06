Il bus dirottato. Sy a giudizio. Voleva dar fuoco al mezzo con dentro i ragazzini

Concluse le indagini sulla vicenda del 20 marzo scorso. L'autista afferma che non voleva far del male agli studenti, ma la procura non gli crede. Un'ora di terrore finito bene per il coraggio dei ragazzi e la prontezza dei carabinieri intervenuti