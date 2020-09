Il 29 ottobre la XIV Treviso Antitrust Conference: sarà virtuale

Il Convegno di Antitrust di Treviso sul tema 'Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea', giunto ormai alla XIV edizione, in conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 è stato trasformato in una virtual conference, che si terrà il 29 ottobre prossimo. La virtual conference sarà divisa in due sessioni le quali saranno rispettivamente presiedute da Gabriella Muscolo, Componente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e da Barry Hawk, past-President Fordham Competition Law Institute; tali sessioni avranno come speakers: Henry Piffaut, Vice- Presidente dell’Autorità della Concorrenza francese; Alessandra Bini, General Counsel di IBM Italia S.p.A.; J. F. Bellis, di Van Bael & Bellis; Mario Siragusa, di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Antonio Matonti, Direttore degli Affari legali Confindustria; James Keyte, Direttore Fordahm Competition Law Institute; Marina Tavassi, ex Presidente della Corte d’Appello di Milano e Ginevra Bruzzone, Direttore Area attività di Impresa e Concorrenza Assonime; Marc Bosmans, Presidente della Market Court (Belgio); Renato Nazzini, Professore al King’s College di Londra; Scott Martin, Partner di Hausfeld. Si tratterà di un evento gratuito cui sarà possibile registrarsi da tutto il mondo e che vede la partecipazione di aziende, membri delle autorità istituzionali, giudici, avvocati, professori e membri di associazioni. Per informazioni: www.trevisoantitrustconference.com

