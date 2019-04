I macchinisti sono ubriachi: treno soppresso. Fs: "Mai accaduto prima, pronti provvedimenti"

Soppresso il treno 9604 in partenza da Brescia alle 5.17. Ma il motivo non è relativo a inconvenienti tecnici o guasti alla linea: sono i macchinisti, trovati ubriachi, ad avere problemi con la guida. "La cancellazione è stata disposta da Trenitalia dopo aver accertato la non idoneità dell'equipaggio alla conduzione del treno", riferisce Trenitalia in una nota spiegando che "lo stringente e articolato sistema di controlli, predisposto dall'Azienda a garanzia della sicurezza dell'esercizio e dei propri passeggeri, che prevede anche controlli preventivi e a sorpresa sui propri equipaggi, si è rilevato pienamente efficace".

"Nessuno dei 67 passeggeri in partenza da Brescia è stato fatto salire sul treno che è rimasto chiuso e inaccessibile. Tutti i clienti sono stati immediatamente trasferiti con un treno regionale alla stazione di Milano, per poi salire a bordo di un altro treno e raggiungere così la loro destinazione". "Con riferimento allo specifico episodio, mai registratosi in precedenza, - spiega ancora l'azienda - Trenitalia verificherà eventuali violazioni da parte dei macchinisti degli obblighi contrattuali e della deontologia professionale e si riserva di adottare tutti i provvedimenti del caso".

