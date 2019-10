Guerra in Siria e censura, a Milano la protesta contro Facebook

Studenti in piazza contro la decisione di oscurare alcune pagine di attivisti pro-curdi

Contro la guerra turca in Siria, ma anche contro Facebook. Studenti milanesi in piazza venerdì 18 ottobre: nel mirino non solo l'intervento militare contro i curdi ma anche il social network di Zuckerberg, accusato di censura dopo la decisione di chiudere alcune pagine schierati a favore della popolazione curda.