Guardia di finanza sequestra 14 tonnellate di 'droga dell'Isis'

di ect

Milano, 1 lug. (LaPresse) - La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 14 tonnellate di anfetamine, circa 84 milioni di pasticche con il logo 'Captagon' prodotte in Siria dall'Isis per finanziare il terrorismo. Nota come 'droga della Jihad', il valore sul mercato della merce sequestrata supera un miliardo di euro. Si tratta di un risultato record per la Gdf italiana.

