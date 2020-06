Grosseto: uomo morto e moglie ferita, ipotesi tentato omicidio-suicidio

Avrebbe sparato alla moglie prima di suicidarsi l'uomo trovato morto questa mattina in un'abitazione di Grosseto, accanto alla donna ferita gravemente. Si tratta di un ex agente di polizia municipale di 60 anni che avrebbe tentato di uccidere la consorte in piena notte. La vittima è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Siena: versa in condizioni gravissime.

Si tratterebbe dell'ennesimo episodio di violenza nei confronti di una donna negli ultimi tre giorni. Sabato in provincia di Ancona un ex carabiniere ha ucciso la moglie, gravemente malata da anni, prima di togliersi la vita. A Corfinio, in provincia dell'Aquila, un 70enne ha ammazzato domenica la consorte di 68 anni a coltellate e ha cercato uccidersi con la stessa arma, senza riuscirci. Ad Abano Terme, nel Padovano, infine, un 85enne anni ha sparato alla moglie 70enne prima di suicidarsi. La donna è in gravi condizioni.

