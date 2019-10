Grosseto, trovato morto sul ciglio della strada: caccia a pirata

di fbg/ect

Grosseto, 12 ott. (LaPresse) - Un uomo trovato morto la scorsa notte lungo la via Aurelia Nord, alle porte di Grosseto, e la cui identità non è stata ancora resa nota, sarebbe stato investito da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. È questa la pista seguita al momento dagli investigatori della polizia stradale e dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118. L'allarme è scattato intorno alle 2 quando un passante ha notato una bicicletta incidentata sul ciglio della strada. Poco distante le forze dell'ordine hanno trovato l'uomo che giaceva a terra ormai privo di vita.

