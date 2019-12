Greta Thunberg a Torino: "Felice di essere qui"

L'attivista svedese nel capoluogo piemontese per i 'Fridays for future'

Greta Thunberg ha partecipato alla manifestazione dei Fridays For Future in piazza Castello a Torino. "Torino, credo sia meravigliosa. Questa è la prima volta che vengo qui e sono molto colpita, veramente bellissima e sfortunatamente non ho potuto passare molto tempo a fare la turista ma un pochino sì, quindi sì sono molto felice di essere qui", ha dichiarato la giovane attivista svedese, che dal palco ha fatto poi i complimenti agli organizzatori per avere "allestito tutto in breve tempo". "Ricordo - ha aggiunto - qualche mese fa quando ho visto le immagini delle manifestazioni a Torino con numero incredibile di persone mi sono sentita piena di speranza. Voglio ringraziare tutti". - Greta poi ha lasciato Torino a bordo di una Tesla elettrica, guidata dal padre.

