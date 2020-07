Graziano Mesina irreperibile dopo conferma condanna

Graziano Mesina sarebbe in fuga dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai suoi legali rendendo definitiva la condanna a 30 anni di carcere. E' quanto scrive l'Unione Sarda. Al momento - si legge - l'ex 'primula rossa' sarebbe irreperibile. Dopo la condanna in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, era stato scarcerato per decorrenza dei termini ed era tornato a vivere a Orgosolo, spiega ancora il quotidiano isolano

