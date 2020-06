Grande incendio a Settimo torinese, fiamme altissime

Fiamme altissime e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e dall'intera città di Torino. Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato stamattina nella zona industriale di Settimo torinese in strada Cebrosa 50. Sul posto è in in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Il fuoco ha coinvolto un capannone dell'azienda automotive Pilkington con cataste di materie plastiche e legno. Un odore molto forte è percepibile in tutta la zona, preoccupazione tra i residenti

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata