GR del Pomeriggio del 27 maggio

Bentrovati all’appuntamento con l’informazione, in apertura i dati della protezione civile di oggi che attestano una risalita delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 117 i morti mentre ieri erano 78. Dei 584 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia dove sono stati registrati 384 nuovi positivi (il 65% dei nuovi contagi di oggi). Ben 4 regioni (Basilicata, Valle d'Aosta, Umbria, Marche) e l’area alto Adige/Bolzano non segnalano nuovi casi. Alto il numero dei guariti ma meno di ieri 2.443 contro 2.677. Sarà l’Italia ad avere la fetta maggiore del recovery fund proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Dei 750 miliardi previsti, 500 dei quali in aiuti e 250 in prestiti, l’Italia ricevere 172,7 miliardi: 81,8 a fondo perduto e 90,9 di prestiti. Soddisfatto il premier Conte che Conte parla di 'ottimo segnale'. Berlino chiede ora 'un veloce compromesso fra i 27' ma l'Olanda frena e dichiara 'I negoziati richiederanno tempo'. Per Gentiloni si tratta di una "svolta senza precedenti". E i listini premiano il piano di Bruxelles: Milano chiude in rialzo segnando un +0,28%, Parigi segna un +1,79%, Francoforte guadagna l'1,33% mentre Londra avanza dell'1,26% Il presidente Sergio Mattarella il 2 giugno visiterà in forma privata Codogno, cittadina del Lodigiano tra le prime ad essere stata colpita dal coronavirus. La mattina del 2 giugno il Presidente della Repubblica prenderà parte alla cerimonia di deposizione di una corona all'Altare della Patria mentre il giorno prima, l’1 giugno, parteciperà ad un concerto al Quirinale in ricordo delle vittime della pandemia, probabilmente dai giardini del Quirinale. Allarme di 13 sindaci delle città metropolitane che scrivono una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Senza una manovra di aggiustamento, urgente e indifferibile, salteranno i servizi essenziali di tutte le Città italiane", si legge nella missiva nella quale si paventa il rischio di "un drammatico lockdown delle attività che, quotidianamente, i Comuni svolgono in ogni angolo del nostro Paese per i loro cittadini". Tra i firmatari Beppe Sala, Virginia Raggi, Luigi De Magistris, Chiara Appendino e Marco Bucci. In chiusura il calcio con un caso sospetto di positività al coronavirus all'interno dello staff del Bologna Calcio. "In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni", comunica il club emiliano. "Nel caso in cui fosse confermata la positività, tutto il gruppo sarà isolato in ritiro", si legge ancora nella nota.