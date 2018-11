Governo dichiara emergenza maltempo in 11 regioni

Il consiglio dei ministri di ieri sera ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo in 11 regioni - Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano - e stanziato 53,5 milioni di euro per i primi interventi. "Altri 200 milioni - ha scritto Conte in un tweet - arriveranno nei prossimi giorni con un mio decreto". In tutta Italia, intanto, si fa la conta dei danni: "più di 3 miliardi", afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi al termine del cdm, aggiungendo che i fondi strutturali europei nelle casse delle Regioni (3-4 miliardi) possono già essere utilizzati.